Etah News: फंदे से लटका मिला महिला का शव

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पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव नगला भजा निवासी मालती देवी ने अपनी साड़ी से फंदा लगाकर खेत में खड़े नीम के पेड़ पर खुदकुशी की।ग्रामीणों ने सोमवार को खेत में शव लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। पिलुआ थाना प्रभारी संदीप राणा ने बताया कि मालती की शादी करीब पांच वर्ष पहले अजनेश के साथ हुई थी।इससे पहले उसकी बड़ी बहन का विवाह अजनेश के साथ हुआ था, लेकिन प्रसव के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से मालती की शादी अजनेश के साथ कर दी गई थी। मालती के एक बेटा और एक बेटी हैं। पति अजनेश नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करता है।