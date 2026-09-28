Etah News: फसल की रकम ले ली, बिकवा दिया ट्रैक्टर, फिर भी नहीं माने

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मूलरूप से जैथरा थाना क्षेत्र के गांव कस्तूरपुरा निवासी 70 वर्षीय सत्यप्रकाश उर्फ करू निजी बस चालक थे। उम्र ज्यादा हो जाने के कारण अब खेतीबाड़ी देखते हैं। वर्तमान में शहर के मोहल्ला नई बस्ती स्वर्णपुरी में रहते हैं। उनकी दो बेटी जूली और पूजा हैं। इनके बीच आदित्य पांडे उर्फ गोलू इकलौता बेटा था। उन्होंने पुलिस को बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व बागवाला थाना क्षेत्र के गांव हरनावली निवासी राकेश पंडित अपने दामाद विमल के साथ घर पर बेटी शिवानी का रिश्ता लेकर आए। बातचीत और खोजबीन के बाद उन्होंने बेटे आदित्य पांडे उर्फ गोलू के साथ शिवानी का विवाह कराने से इन्कार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद भी राकेश ने अपने दामाद के अलावा बेटे कृष्णा के माध्यम से आदित्य को अपने झांसे में ले लिया। धीरे-धीरे इन लोगों ने आदित्य को शिवानी से मिलवाना शुरू किया।शिवानी आदित्य के ऊपर हावी होने लगी और उसको ब्लैकमेल करते हुए रुपयों की मांग करने लगी। आरोप है कि इकलौता होने के कारण गांव से जो भी खेती में होने वाली फसल की उपज मंडी आती, उसकी बिक्री का सारा रुपया शिवानी ले लेती थी। इतना ही नहीं खेती के लिए घर पर खड़ा ट्रैक्टर भी आरोपियों के दबाव में आकर आदित्य ने बेच दिया और रकम शिवानी, कृष्णा और विमल ने ले ली। इसके बाद भी वह लोग नहीं माने और पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे। सत्यप्रकाश ने रोते हुए बताया कि आदित्य ने शनिवार को रुपये मांगे थे मगर बैंक बंद होने के कारण इंतजाम नहीं हो सका। काश बेटा इन सब बातों के बारे में पहले बता देता तो हम उसे किसी तरह से इस प्रकार का कदम नहीं उठाने देते।