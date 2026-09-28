Etah News: हाईवे पर वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, एक घायल

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कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव गंगनपुर निवासी भरत ने बताया कि वह नगला पुटवरी जिला अलीगढ़ निवासी साथी सुल्तान अली (40) के साथ गमी में शामिल होने मैनपुरी गए थे। रविवार की रात करीब साढ़े आठ बजे दोनों बाइक से घर वापस लौट रहे थे। मलावन थाना क्षेत्र में हाईवे पर अकबरपुर हाड़ई के पास एक वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज लगी कि दोनों युवक उछलकर सड़क पर गिरे, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए।यह देखकर राहगीरों व स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों व स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को एंबुलेंस से जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इमरजेंसी में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने सुल्तान अली को मृत घोषित कर दिया। भरत का इलाज किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही सुल्तान अली के परिजन भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। सीओ सकीट नीतीश गर्ग ने बताया कि दुर्घटनाकारित करने वाले एक वाहन की तलाश की जा रही है।