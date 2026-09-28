Etah News: आंखों के सामने गिरा घरौंदा, बिलख पड़ा परिवार
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
सकीट(एटा)। गांव नगला भूपाल में सोमवार को जलभराव के बीच मजदूर का दोमंजिला मकान ढह गया। आंखों के सामने घरौंदा जमींदोज होते देख परिवार बिलख पड़ा। एक पल में घर मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत रही कि सभी की जान बच गई। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को बमुश्किल ढांढस बंधाया।
मलावन क्षेत्र के नगला भूपाल में संजय का परिवार का रहता है। संजय पॉवर प्लांट में मजदूरी करता है। वह सुबह मकान के बाहर खड़ा होकर गांव के लोगों से बातचीत कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस दौरान उसके परिजन बाहर आए ही थे कि अचानक मकान भरभराकर गिर गया। यह देख संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उसका आशियाना अब मलबे का ढेर बनकर रह गया। गृहस्थी का सारा सामन उसमें दब गया।
अकस्मात आई इस विपत्ति से विचलित पूरा परिवार फूट-फूटकर रोने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे जान बचने की खैर मनाएं या घर नहीं बचने का दुख। ग्रामीणों ने जैसे-तैसे सभी को संभाला।
विज्ञापन
गांव में भरा है बारिश का पानी
संजय ने बताया गांव के पास बंबा गुजर रहा है। बारिश में पानी के दबाव से बंबा की पटरी कट गई। इससे उसका पानी तेज बहाव के साथ गांव में घुस गया। खेतों में जलभराव हो गया और खेत मानो तालाब में तब्दील हो गए। इस बीच ग्रामीणों की सूचना पर लेखपाल और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने मौका मुआयना कर नुकसान का आकलन किया। गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने की मांग की है।
वर्जन
गांव में टीम भेजकर नुकसान का आकलन कराया जाएगा। उसी के आधार पर पीड़ित परिवरा को मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। - नीरज वार्ष्णेय,
तहसीलदार सदर
विज्ञापन
मलावन क्षेत्र के नगला भूपाल में संजय का परिवार का रहता है। संजय पॉवर प्लांट में मजदूरी करता है। वह सुबह मकान के बाहर खड़ा होकर गांव के लोगों से बातचीत कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस दौरान उसके परिजन बाहर आए ही थे कि अचानक मकान भरभराकर गिर गया। यह देख संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उसका आशियाना अब मलबे का ढेर बनकर रह गया। गृहस्थी का सारा सामन उसमें दब गया।
विज्ञापन
अकस्मात आई इस विपत्ति से विचलित पूरा परिवार फूट-फूटकर रोने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे जान बचने की खैर मनाएं या घर नहीं बचने का दुख। ग्रामीणों ने जैसे-तैसे सभी को संभाला।
विज्ञापन
गांव में भरा है बारिश का पानी
संजय ने बताया गांव के पास बंबा गुजर रहा है। बारिश में पानी के दबाव से बंबा की पटरी कट गई। इससे उसका पानी तेज बहाव के साथ गांव में घुस गया। खेतों में जलभराव हो गया और खेत मानो तालाब में तब्दील हो गए। इस बीच ग्रामीणों की सूचना पर लेखपाल और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने मौका मुआयना कर नुकसान का आकलन किया। गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने की मांग की है।
वर्जन
गांव में टीम भेजकर नुकसान का आकलन कराया जाएगा। उसी के आधार पर पीड़ित परिवरा को मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। - नीरज वार्ष्णेय,
तहसीलदार सदर