विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बदायूं जनपद के बिल्सी के मोहल्ला पांच निवासी मनोज वर्मा ने अपनी बेटी निधि की शादी पिछले साल फरवरी में एटा की नई बस्ती निवासी विनोद के साथ की थी। इस साल जून में निधि ने बेटे को जन्म दिया था लेकिन नवजात मृत पैदा हुआ। इसके बाद से ही निधि की तबीयत खराब रहने लगी थी।पति विनोद ने बताया कि निधि का निजी अस्पताल में पांच माह से उपचार कराया जा रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं निधि की मौत की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंच गए। उन्होंने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।निधि के पिता मनोज वर्मा का आरोप है कि शादी के बाद से ही बेटी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वह करीब एक साल से मायके में रह रही थी। आरोप है कि पति उसे जबरन ससुराल ले आया जहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है।नई बस्ती में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - कीर्तिका सिंह, सीओ सिटी