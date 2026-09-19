Etah News: वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत

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कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव रामपुर घनश्याम निवासी उमरवती देवी (65) खेत से काम करके पैदल घर लौट रही थीं। गंजडुंडवारा मार्ग पर गैस एजेंसी के सामने सड़क किनारे चलते समय अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।

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एटा। गांव रामपुर घनश्याम के पास शुक्रवार की देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला खेत से घर वापस लौट रही थी तभई रास्ते में यह हादसा हो गया।