Etah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 19 Sep 2026 11:14 PM IST
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जन अरोग्य मेला
सुबह 8 बजे से जन आरोग्य मेले के आयोजन समस्त पीएचसी पर किया जाएगा।
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कार्यशाला -
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।
दोपहर 12 बजे से पर्युषण पर्व पर पूजन कार्यक्रम सकीट के जैन मंदिर में किया जाएगा।
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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राधा जन्मोत्सव समारोह
दोपहर 3 बजे अखिल भारतीय वार्ष्णेय वेलफेयर एसोसिएशन महिला प्रकोष्ठ शाखा की ओर से राधा जन्मोत्सव समारोह बालाजी गेस्ट हाउस में होगा।
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सुबह 8 बजे से जन आरोग्य मेले के आयोजन समस्त पीएचसी पर किया जाएगा।
कार्यशाला -
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।
दोपहर 12 बजे से पर्युषण पर्व पर पूजन कार्यक्रम सकीट के जैन मंदिर में किया जाएगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
राधा जन्मोत्सव समारोह
दोपहर 3 बजे अखिल भारतीय वार्ष्णेय वेलफेयर एसोसिएशन महिला प्रकोष्ठ शाखा की ओर से राधा जन्मोत्सव समारोह बालाजी गेस्ट हाउस में होगा।