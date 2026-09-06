एटा: घर की बिजली ठीक करते युवक को लगा करंट, ट्रक चालक की मौत; परिवार में मचा कोहराम

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थाना जैथरा क्षेत्र के गांव खेतूपुरा निवासी रमन यादव (30) ट्रक चालक था। उसके भाई आशु यादव ने बताया कि शनिवार की शाम करीब सात बजे घर की बिजली में कुछ खराबी आ गई थी। रमन घर पर ही लाइट को सही करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गया।करंट लगते ही रमन गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। घर में मौजूद परिजन में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में परिजन उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रमन की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। बताया गया कि रमन ट्रक चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी अचानक मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया और उसे घर ले गए।