Etah News: कैंटर की टक्कर से घायल बाइक सवार की मौत

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गांव सिराव निवासी चंद्रशेखर ने बताया कि तहेरे विवेक (36) दिल्ली की एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। पत्नी की डिलीवरी होनी थी, इसलिए वह तीन दिन पहले ही गांव आए थे। रविवार शाम बाइक से कासगंज बाईपास स्थित पुल के नीचे घर का सामान लेने गए थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से आगरा रेफर कर दिया गया।

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एटा। कासगंज बाईपास स्थित पुल के नीचे से रविवार शाम बाइक सवार युवक कैंटर की टक्कर से घायल हो गया। पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने आगरा रेफर कर दिया। आगरा में उपचार के दौरान मंगलवार को युवक की मौत हो गई।