Etah News: आज के कार्यक्रम

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- सुबह 10 बजे से सेवा संकल्प अभियान के तहत शीतलपुर और सकीट ब्लॉक में पात्रों को लाभ देने के लिए शिविर लगाया जाएगा।

बैठक

दोपहर 12ः30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली की अध्यक्षता में द्वितीय अंतर्विभागीय बैठक की जाएगी।

सत्संग

शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

शिविर