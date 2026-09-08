Etah News: शादी के तीन माह बाद विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान

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फर्रुखाबाद जिले के थाना कंपिल क्षेत्र के गांव दूल्हा निवासी 25 वर्षीय लवी उर्फ तान्या की शादी 25 मई को तुगई परतापुर कटारा निवासी शिवम के साथ हुई थी। शिवम नोएडा में काम करता है। मंगलवार को तान्या के ससुर किसी काम से मैनपुरी गए थे। इसी दौरान साढ़े सात बजे तान्या ने घर में फंदा लगा लिया। जानकारी होने पर परिजन ने पुलिस को सूचना दी।घटना की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग भी गांव पहुंच गए। बेटी की मौत की खबर सुनकर मायके वालों की आंखें नम थीं और उनका रो-रोकर बुरा हाल था। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत का सही कारण रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।