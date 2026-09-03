Etah News: बंद आरओ प्लांट में चोरी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

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एक आरओ प्लांट संचालक ने 29 अगस्त को मलावन थाने में तहरीर देकर बताया था कि बंद पड़े प्लांट से मोटर, पंखे और चिलर चोरी हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के क्षेत्र में संदिग्धों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान सात लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने लालडुंडवारा निवासी प्रवीन और विष्णु व सकीट के सराय मोहल्ला निवासी अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ दो बाल अपचारियों को भी पकड़ा गया है।मलावन थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी बंद पड़ी फैक्टरियों और प्रतिष्ठानों की रेकी करते थे। सुनसान स्थान देखकर वहां लगे मोटर, कॉपर के तार, चिलर और अन्य कीमती सामान चोरी कर लेते थे। चोरी का सामान बेचने के बाद मिले रुपये खाने-पीने में खर्च करते थे। आरओ प्लांट में भी इसी तरीके से चोरी की गई थी। आरोपियों की निशानदेही पर मोटर की चार कॉइल, पंखे की चार कॉइल और 6.300 किलोग्राम जला हुआ कॉपर तार बरामद किया गया। वारदात में इस्तेमाल राजस्थान नंबर की बाइक और चोरी के सामान की बिक्री से मिले 7200 रुपये भी पुलिस ने बरामद किए हैं। जांच में लालडुंडवारा निवासी राहुल और पूरन के नाम भी सामने आए हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है।-वर्जनआरोपी बंद पड़ी फैक्टरियों और प्रतिष्ठानों की रेकी कर मोटर, कॉपर के तार और अन्य कीमती सामान चोरी करते थे। आरओ प्लांट चोरी का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों और दो बाल अपचारियों को पकड़ा गया है। दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। -नितीश गर्ग, सीओ सकीट