Etah News: करोड़ों का बजट पी गई टंकी, नल फिर भी सूखे
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:50 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:50 AM IST
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अलीगंज। अमरोली रतनपुर में लगभग चार करोड़ की नमामि गंगे पेयजल परियोजना महज दिखावा बनकर रह गई है। गांव में ऊंची टंकी, बिछी पाइपलाइन और घरों में लगे नल तो हैं लेकिन उनमें पानी की एक बूंद नहीं। सात हजार की आबादी बूंद-बूंद को तरस रही है। जबकि मरम्मत के नाम पर सरकारी बजट खपने के बाद भी सिस्टम की खामियां जस की तस हैं।
सांसद मुकेश राजपूत के प्रयासों से गांव में पेयजल टंकी का निर्माण कराया गया था। शुरुआत में कुछ घरों तक पानी पहुंचा लेकिन कुछ समय बाद पाइपलाइन में खराबी आने से आपूर्ति प्रभावित होने लगी। अब कई स्थानों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। टंकी से भी पानी का रिसाव हो रहा है। नगर क्षेत्र के लोगों को तो परियोजना शुरू होने के बाद से ही पानी नहीं मिल सका है।
ग्रामीण शिवम राजपूत ने बताया कि शुरुआत में पानी आया था लेकिन पाइपलाइन खराब होने के बाद आपूर्ति बंद हो गई। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। गोविंद राजपूत ने कहा कि मरम्मत के नाम पर धनराशि खर्च होने के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी।
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ग्राम प्रधान उर्मिला देवी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाइपलाइन टूट गई थी। इसकी मरम्मत के लिए जल निगम एटा को लिखित पत्र दिया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
टंकी ऑपरेटर प्रेम सिंह के अनुसार, करीब एक वर्ष से सबमर्सिबल खराब है। पाइपलाइन उखड़ी पड़ी है और टंकी में भी लीकेज है। ग्रामीणों ने परियोजना की तकनीकी और वित्तीय जांच कराकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।
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सांसद मुकेश राजपूत के प्रयासों से गांव में पेयजल टंकी का निर्माण कराया गया था। शुरुआत में कुछ घरों तक पानी पहुंचा लेकिन कुछ समय बाद पाइपलाइन में खराबी आने से आपूर्ति प्रभावित होने लगी। अब कई स्थानों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। टंकी से भी पानी का रिसाव हो रहा है। नगर क्षेत्र के लोगों को तो परियोजना शुरू होने के बाद से ही पानी नहीं मिल सका है।
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ग्रामीण शिवम राजपूत ने बताया कि शुरुआत में पानी आया था लेकिन पाइपलाइन खराब होने के बाद आपूर्ति बंद हो गई। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। गोविंद राजपूत ने कहा कि मरम्मत के नाम पर धनराशि खर्च होने के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी।
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ग्राम प्रधान उर्मिला देवी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाइपलाइन टूट गई थी। इसकी मरम्मत के लिए जल निगम एटा को लिखित पत्र दिया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
टंकी ऑपरेटर प्रेम सिंह के अनुसार, करीब एक वर्ष से सबमर्सिबल खराब है। पाइपलाइन उखड़ी पड़ी है और टंकी में भी लीकेज है। ग्रामीणों ने परियोजना की तकनीकी और वित्तीय जांच कराकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।