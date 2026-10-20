Etah News: मां की डांट से नाराज किशोर लापता, 50 हजार रुपये भी ले गया

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कस्बा निवासी पेट्रोल पंप व्यवसायी महिला ने बताया कि रविवार को एक युवक से कहासुनी होने के बाद उन्होंने बेटे को डांट दिया था। घर से बाहर जाने से मना कर दिया था। इसी बात पर वह नाराज था। सोमवार दोपहर करीब दो बजे वह नवमी की पूजा में व्यस्त थीं। इसी दौरान बेटा घर में रखे करीब 50 हजार रुपये और मोबाइल लेकर बिना बताए चला गया। शाम तक बेटे के घर नहीं लौटने पर उन्हें चिंता हुई। इसके बाद पंप कर्मचारियों की मदद से उसकी तलाश शुरू की गई। रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रातभर तलाश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने थाना मिरहची में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई।बच्चों से संवाद बनाए रखना जरूरीमनोचिकित्सक डॉ. वसुंधरा ने बताया कि किशोरावस्था में बच्चों के व्यवहार में बदलाव और छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों की बात धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। मोबाइल इस्तेमाल के संबंध में सख्ती करने के बजाय बातचीत करना बेहतर है। बच्चे की नाराजगी की वजह समझकर उसे अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। बच्चा घर से लापता हो जाए तो तत्काल पुलिस को सूचना दें और उसकी हाल की तस्वीर व संभावित ठिकानों की जानकारी उपलब्ध कराएं।मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और थाना पुलिस किशोर की तलाश में जुटी है। जल्द ही उसे सकुशल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। - संकल्पदीप कुशवाहा, सीओ सदर