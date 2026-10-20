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Etah News: दंगल देखने के लिए उमड़ी भीड़

Tue, 20 Oct 2026 11:41 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:41 PM IST
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Crowds flocked to watch the wrestling match
मारहरा के गांव त्रिलोकपुर में दंगल में दांव पेच  लगाते पहलवान। संवाद
मारहरा। क्षेत्र के गांव त्रिलोकपुर में नवमी-दशमी पर आयोजित दो दिवसीय दंगल में पहलवानों के दांव पेंच देखने को आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। दंगल में दांवपेंच का प्रदर्शन करने को दिल्ली-जयपुर सहित अनेक स्थानों से नामचीन पहलवान आए हैं। मंगलवार को शुरू हुए दंगल का शुभारंभ विधायक वीरेंद्र लोधी ने फीता काटकर एवं पहलवानों से परिचय कर किया। उन्होंने कहा खेल से जुड़े युवा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हैं। दंगल के आयोजक दिनेश चंद्र प्रधान ने कहा अंतिम कुश्ती 31000 रुपये की रहेगी। उन्होंने कहा गांव में सात वर्ष से रामनवमी पर दंगल का आयोजन किया जा रहा है। दंगल में ओमवीर सिंह चौहान, योगेश चौहान, रॉकी चौहान, डब्बू चौहान, सर्वेश चौहान, कुशल चौहान रहे। संवाद
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