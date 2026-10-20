Etah News: मेडिकल कॉलेज में एक महिला मिली डेंगू पीड़ित, 400 मरीजों को दिया उपचार

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मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में मंगलवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी संचालित की गई। इस दौरान सिर्फ 400 मरीजों को उपचार दिया गया। इसमें वायरल बुखार, पेट दर्द, रक्तचाप व शुगर की समस्या के मरीजों को उपचार दिया गया। वहीं 19 गंभीर मरीजों को सामान्य वार्ड में भर्ती किया गया।वहीं डेंगू वार्ड में भर्ती सरोजा देवी (40) निवासी नगला रेवाड़ी जैथरा ने बताया कि उन्हें तीन दिन से बुखार आ रहा था। निजी क्लीनिक पर दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में सोमवार को उपचार लेने के लिए पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति बताते हुए मलेरिया व डेंगू की जांच कराई जिसमें डेंगू की पुष्टि हुई। महिला को डेंगू वार्ड में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है।मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में मंगलवार को कुल 400 मरीजों को उपचार दिया गया। वहीं एक महिला डेंगू पीड़ित मिली जिसे डेंगू वार्ड में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। - डॉ. सुरेश चंद्रा, सीएमएस