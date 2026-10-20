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Etah News: मेडिकल कॉलेज में एक महिला मिली डेंगू पीड़ित, 400 मरीजों को दिया उपचार

Tue, 20 Oct 2026 11:43 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:43 PM IST
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A woman suffering from dengue was found at the medical college; 400 patients received treatment.
मेडिकल कॉलेज के सामान्य वार्ड में भर्ती मरीज। संवाद
एटा। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में मंगलवार को दशहरा पर्व के दौरान सिर्फ 400 मरीजों को उपचार दिया गया। इस दौरान एक महिला डेंगू पीड़ित मिली जिसे डेंगू वार्ड में भर्ती करके उपचार दिया जा रहा था। वहीं सामान्य वार्ड में विभिन्न बीमारियों को लेकर 19 मरीजों को भर्ती किया गया।
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मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में मंगलवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी संचालित की गई। इस दौरान सिर्फ 400 मरीजों को उपचार दिया गया। इसमें वायरल बुखार, पेट दर्द, रक्तचाप व शुगर की समस्या के मरीजों को उपचार दिया गया। वहीं 19 गंभीर मरीजों को सामान्य वार्ड में भर्ती किया गया।
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वहीं डेंगू वार्ड में भर्ती सरोजा देवी (40) निवासी नगला रेवाड़ी जैथरा ने बताया कि उन्हें तीन दिन से बुखार आ रहा था। निजी क्लीनिक पर दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में सोमवार को उपचार लेने के लिए पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति बताते हुए मलेरिया व डेंगू की जांच कराई जिसमें डेंगू की पुष्टि हुई। महिला को डेंगू वार्ड में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है।
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मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में मंगलवार को कुल 400 मरीजों को उपचार दिया गया। वहीं एक महिला डेंगू पीड़ित मिली जिसे डेंगू वार्ड में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। - डॉ. सुरेश चंद्रा, सीएमएस
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