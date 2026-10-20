Etah News: एटा आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:44 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:44 PM IST
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सुबह 11 बजे से मारहरा के गांव त्रिलोकपुर में दंगल होगा।
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श्रीमद भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे गांव खोजपुर भागवत कथा का होगी।
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सत्संग-
शाम 4 बजे से मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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रामलीला-
रात्रि 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में चल रही रामलीला में श्रीराम राज्य तिलक लीला का आयोजन किया जाएगा।
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श्रीमद भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे गांव खोजपुर भागवत कथा का होगी।
सत्संग-
शाम 4 बजे से मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
रामलीला-
रात्रि 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में चल रही रामलीला में श्रीराम राज्य तिलक लीला का आयोजन किया जाएगा।