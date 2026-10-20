Etah News: एटा आज के कार्यक्रम

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श्रीमद भागवत कथा







- दोपहर 2 बजे गांव खोजपुर भागवत कथा का होगी।



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सत्संग-



शाम 4 बजे से मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।







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रामलीला-







रात्रि 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में चल रही रामलीला में श्रीराम राज्य तिलक लीला का आयोजन किया जाएगा।



सुबह 11 बजे से मारहरा के गांव त्रिलोकपुर में दंगल होगा।