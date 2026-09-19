Etah News: बारिश में उखड़ी सड़क की मरम्मत शुरू

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मिरहची। क्षेत्र के गांव गोबरा होते हुए जिन्हैरा से खोजपुर की दस किमी सड़क बारिश के मौसम में पूरी तरह उखड़ गई थी। बारिश से सड़क के उखड़ने पर क्षेत्र के लोग परेशानी हो रही थी। लोगों की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क का मरम्मत कार्य शुरू करा दिया है। जिससे लोगों ने राहत महसूस की है। दस किमी लंबी यह सड़क क्षेत्र के मुम्मदपुर, तरवरपुर, गड़ोली, बड़ोली, बुड़ेना, नगला चोइया, ततारपुर, अचलपुर सहित अनेक गांव को जोड़ती है। सड़क के उखड़ने पर वाहनों के गुजरने पर गिट्टी के उछलने पर स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही थी।