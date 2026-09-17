Etah News: किशोरी से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 17 Sep 2026 11:40 PM IST
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जैथरा। क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पीड़िता की मां का आरोप है कि एक युवक अर्जुन ने किशोरी के पड़ोसी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद विशाल, सूरज और लविस ने किशोरी की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वहीं करण उर्फ गुरु ने शिकायत करने पर परिजन को जान से मारने की धमकी दी।
प्राथमिकी में अर्जुन और विशाल द्वारा किशोरी का पीछा किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्यों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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पीड़िता की मां का आरोप है कि एक युवक अर्जुन ने किशोरी के पड़ोसी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद विशाल, सूरज और लविस ने किशोरी की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वहीं करण उर्फ गुरु ने शिकायत करने पर परिजन को जान से मारने की धमकी दी।
प्राथमिकी में अर्जुन और विशाल द्वारा किशोरी का पीछा किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्यों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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