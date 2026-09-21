फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Outrage among lawyers over attack on former Bar Association president

Etah News: पूर्व बार अध्यक्ष पर हमले से वकीलों में आक्रोश

Mon, 21 Sep 2026 11:38 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 21 Sep 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Outrage among lawyers over attack on former Bar Association president
जलेसर तहसील में एसडीएम पीयुष रावत को ज्ञापन सौंपते अ​धिवक्ता। संवाद
जलेसर। तहसील बार एसोसिएशन जलेसर के पूर्व अध्यक्ष नेत्रपाल सिंह बघेल पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। घटना 19 सितंबर की शाम करीब 6:45 बजे जलेसर-आगरा मार्ग स्थित ग्राम गुदाऊ में हुई। आरोप है कि अधिवक्ता अपने मकान में अकेले बैठे थे तभी नामजद आरोपी घर में घुस आए और उन पर जानलेवा हमला कर दिया।
विज्ञापन

घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में थाना जलेसर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि घटना के दो दिन बाद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसे लेकर सोमवार को दोपहर एक बजे तहसील बार एसोसिएशन की आवश्यक सामान्य बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 23 सितंबर तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो अधिवक्ता आंदोलन करेंगे।
विज्ञापन

अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी जलेसर पीयुष रावत के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर 24 सितंबर से सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहकर धरना-प्रदर्शन करेंगे। गिरफ्तारी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही गई। बैठक में रामप्रकाश सिंह, गिर्राज किशोर भारद्वाज, राजेश कुलश्रेष्ठ, प्रदीप कुलश्रेष्ठ, एदल सिंह बघेल, रमेश पाल सिंह, केपी सिंह यादव, हरिशंकर शर्मा, युवराज सिंह, रामनरेश यादव, गोवर्धन सिंह राजपूत, प्रमोद कुमार राठी, सुबोध जैन, कमलेश सारस्वत सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टांप विक्रेता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed