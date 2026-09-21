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Etah News: फंदे पर लटका मिला ट्रैक्टर मैकेनिक का शव

Mon, 21 Sep 2026 11:37 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 21 Sep 2026 11:37 PM IST
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Tractor mechanic's body found hanging
मृतक ओमवीर का फाइल फोटो
एटा। शहर के मोहल्ला नेहरू नगर में सोमवार को एक ट्रैक्टर मैकेनिक का शव कमरे में पंखे पर फंदे से लटका मिला। सुबह करीब 11 बजे परिजन ने शव देखा तो उनमें चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड को बुलाकर साक्ष्य जुटाए।
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नेहरू नगर निवासी मुकेश कश्यप ने बताया कि भाई ओमवीर सिंह उर्फ भोला मिस्त्री (30) का पत्नी हरप्यारी से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी। ओमवीर रविवार रात अपनी ससुराल गया था। आरोप है कि वहां ससुराल पक्ष के लोगों से उस पिटाई की। मुकेश का यह भी कहना है कि ओमवीर ने मंडी चौकी पर शिकायत की थी और ससुराल पक्ष के लोगों पर पहले भी उसने पिटाई करने का आरोप लगाया था।
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