Etah News: एटा आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
पर्युषण दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।
दोपहर 3 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सकीट के जैन मंदिर में होगा।
--
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
--
बैठक
शाम 5 बजे संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की तैयारियों को लेकर अंतरविभागीय बैठक शताक्षी सभागार, विकास भवन में होगी।
विज्ञापन
दोपहर 3 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सकीट के जैन मंदिर में होगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
बैठक
शाम 5 बजे संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की तैयारियों को लेकर अंतरविभागीय बैठक शताक्षी सभागार, विकास भवन में होगी।