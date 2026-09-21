Etah News: एटा आज के कार्यक्रम

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दोपहर 3 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सकीट के जैन मंदिर में होगा।



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सत्संग







शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।



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बैठक



शाम 5 बजे संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की तैयारियों को लेकर अंतरविभागीय बैठक शताक्षी सभागार, विकास भवन में होगी।



पर्युषण दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।