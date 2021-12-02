विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके तहत राजस्व विभाग भूमि का सर्वेक्षण व सीमांकन कर अतिक्रमण हटाएगा, नगर विकास व पंचायती राज विभाग गंदा पानी गिरने से रोकेंगे, सिंचाई विभाग लेवल मैपिंग कर सिल्ट सफाई करेगा, कैचमेंट एरिया में तालाबों व नालों का जीर्णोद्धार होगा तथा वन व कृषि विभाग पौधरोपण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देंगे।अभियान की निगरानी स्वयं जिलाधिकारी करेंगी, जबकि मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र को उपसमिति का अध्यक्ष व नोडल अधिकारी नामित किया गया है। बैठक में डीएफओ विपिन वर्मा, एसडीएम सदर रविंद्र सिंह, डीपीआरओ अभिलाष बाबू और डीसी एनआरएलएम विकल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।अभियान को प्राथमिकता पर लेते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय से निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करें। उपसमिति सबसे पहले ईशन नदी के पुनरुद्धार एवं कायाकल्प के लिए 1 माह के अंदर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर जिला गंगा समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। – एम. अरुन्मोली, जिलाधिकारी, एटा