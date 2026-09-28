Etah News: बाइक चालक से दिनदहाड़े मोबाइल छीना

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कोतवाली देहात के गांव हीरापुर निवासी सौरव ने पुलिस को बताया कि वह किसी काम से बाजार की ओर जा रहा था। वह जैसे ही सकीट मार्ग पर राजकीय इंटर कॉलेज के सामने पहुंचा एक युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया और भाग गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी का नाम शान मौहम्मद है और वह पराग डेयरी के पीछे काशीराम कॉलोनी का रहने वाला है। आरोपी के साथ एक अन्य युवक भी था।सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि वारदात की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और गहनता से छानबीन की जा रही है जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद