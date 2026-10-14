एटा: अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदी में पलटा लोडर, मची चीख-पुकार; 20 लोग घायल

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मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबा क्षेत्र का रहने वाला परिवार पिता की अस्थियां विसर्जित करने के बाद घर लौट रहा था। परिवार के लोग कछला गंगा घाट पर अस्थियां विसर्जित कर लोडर वाहन से वापस जा रहे थे। बुधवार शाम करीब 4:30 बजे कोतवाली देहात क्षेत्र में आगरा रोड पर कमसान नहर के पास मोड़ पर अचानक लोडर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब गहरी खंदी में पलट गया। हादसे के बाद उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। यह देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। शोर सुनकर राहगीर व आसपास के लोगों ने खंदी में गिरे लोडर वाहन से घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।हादसे में खुशबू, करु, राघवेंद्र, वंशिका, गुड्डी, कलावती, बेताल, अखिलेश, आशिकी, गुंजन, किंजल, मिलन, मिली, उमा, दुर्गावती, मोहित, काजल, संध्या, शैलेंद्र और संतोष घायल हुए हैं। सभी का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया। इस हादसे में दो लोगों के हाथ में और एक के सिर में गंभीर चोट आई है। शेष लोगों को मामूली चोट आई है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।