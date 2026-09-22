फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Ghunghrus, bells, and other products from Etah will be showcased at the international trade show

Etah News: इंटरनेशनल ट्रेड शो में एटा के घुंघरू-घंटे और अन्य उत्पाद की दिखेगी झलक

Tue, 22 Sep 2026 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 22 Sep 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
Ghunghrus, bells, and other products from Etah will be showcased at the international trade show
एटा। उत्तर प्रदेश सरकार के फ्लैगशिप आयोजन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 का चतुर्थ संस्करण 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। इसमें एटा के पीतल के घुंघरू, घंटी-घंटा, चिकोरी उत्पादों के साथ महिला उद्यमिता की झलक देखने को मिलेगी।
विज्ञापन

ट्रेड शो में जिले से ओडीओपी के तहत पंजीकृत उद्यमी बाल गोविंद बंसल, मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, जलेसर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। जलेसर के जीआई टैग को प्रदर्शित करने के लिए मैसर्स आर्ट मेटल वेयर के मुहम्मद नईम अंसारी भी प्रतिभाग करेंगे। वहीं चिकोरी उत्पादों के प्रदर्शन के लिए मैसर्स चिकोरी एंटरप्राइजेज के जितेंद्र कुमार मित्तल तथा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मैसर्स गंगासहाय शाक्य मिनी फ्लोर मिल, अलीगंज की महिला उद्यमी संगीता मौर्य शामिल होंगी।
विज्ञापन

उपायुक्त उद्योग अर्चना कुमारी ने बताया कि ट्रेड शो का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, उद्योग और उद्यमिता को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना है। उन्होंने इच्छुक ओडीओपी, निर्यातक, एमएसएमई महिला एवं युवा उद्यमियों से पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed