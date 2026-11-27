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सभी आठ दूल्हों की बारात घोड़ा-बग्गी और बैंडबाजों के साथ नगर में निकाली गई। हिंदू रीति-रिवाज से आयोजित समारोह में आठों जोड़ों ने सात फेरे लेकर एक-दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया। सर्वेश उपाध्याय ने सभी कन्याओं को आभूषण, बेड, बर्तन, कपड़े और अन्य घरेलू सामान भेंट किया।नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी उपाध्याय ने भी मां का धर्म निभाते हुए कन्याओं को आशीर्वाद दिया। सर्वेश उपाध्याय ने बताया कि वह पिछले सात वर्षों से यह कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। 45 से अधिक कन्याओं का विवाह करा चुके हैं। आयोजन में डॉ. ब्रजेश गुप्ता, डॉ. प्रभात गुप्ता, रवि उपाध्याय, गोविंद उपाध्याय, सत्यम राघव, विशेष यादव और सुरेंद्र उपाध्याय आदि ने सहयोग किया। संवाद