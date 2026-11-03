Etah News: जानलेवा हमले के मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार

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जैथरा। गांव पिपहरा में जानलेवा हमले के मामले में वांछित चल रहे पिता-पुत्र को जैथरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में चरन सिंह और उसका बेटा देवेंद्र निवासी गांव पिपहरा शामिल हैं। दोनों के खिलाफ थाना जैथरा में जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। मामले में उनकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने अभियान चलाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि जानलेवा हमले के मामले में वांछित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संवाद