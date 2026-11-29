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उन्होंने बताया कि योजना ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। प्रति हेक्टेयर गेहूं पर 1272 रुपये, सरसों पर 1642.50 रुपये और आलू पर 7436 रुपये प्रीमियम निर्धारित है। विज्ञापन

किसान अपनी फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षा पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क करें। किसानों से अपील की गई है कि अंतिम तिथि से पहले बीमा अवश्य करा लें। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

उन्होंने बताया कि योजना ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। प्रति हेक्टेयर गेहूं पर 1272 रुपये, सरसों पर 1642.50 रुपये और आलू पर 7436 रुपये प्रीमियम निर्धारित है।किसान अपनी फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षा पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क करें। किसानों से अपील की गई है कि अंतिम तिथि से पहले बीमा अवश्य करा लें। संवाद

एटा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2026-27 में फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। उप कृषि निदेशक सुमित कुमार ने बताया कि जनपद में गेहूं, राई-सरसों एवं आलू की फसलों को योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए एनसीआईपी पोर्टल 21 नवंबर से खोल दिया गया है।