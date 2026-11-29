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वक्ताओं ने कहा कि सरकार किसानों को बेहतर खेती के लिए आर्थिक सहायता और गुणवत्तापूर्ण कृषि संसाधन उपलब्ध करा रही है। सहकारी समितियां किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुनील यादव ने कहा कि किसानों को सम्मान और सहयोग देकर ही उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। समिति के सचिव ने अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर एवं फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं समिति के नियमों का पालन करने वाले प्रगतिशील किसानों और महिला किसानों को भी सम्मानित किया गया। संवाद