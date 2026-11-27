Etah News: एटा की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:00 AM IST
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हितचिंतक अभियान
सुबह 10 बजे से शहर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा हितचिंतक अभियान चलाकर जागरूक किया जाएगा।
जागरूकता अभियान
सुबह 10 बजे बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान कार्यालय लक्ष्मीबाई गर्ल्स इंटर कॉलेज में होगा।
मेंहदी प्रतियोगिता
सुबह 11 बजे शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पुस्तक मेले में मेहंदी, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
जागरूकता अभियान
- सुबह 11 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।