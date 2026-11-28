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बाजारों में सड़क और फुटपाथ पर सामान रखने से दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है और राहगीरों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने कार्रवाई की। अभियान के दौरान टीम ने सामान जब्त कर लिया। कई स्थानों पर व्यापारियों और प्रवर्तन दल के कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई लेकिन कार्रवाई जारी रही।अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि अतिक्रमण के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। सड़क और फुटपाथ पर किसी को भी कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।