Etah News: एटा कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:24 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:24 AM IST
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समाधान दिवस
सुबह 10 बजे से डीएम की अध्यक्षता में अलीगंज और अन्य तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा।
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बैठक
सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयताबादी की मासिक बैठक होगी।
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शोभायात्रा
दोपहर 12 बजे से मारहरा में जन्माष्टमी पर भव्य शोभायात्रा का निकाली जाएगी।
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सत्संग
दोपहर 12 बजे मानव कल्याण आश्रम की ओर से कस्बा जैथरा के गांव तोड़ा में सत्संग का आयोजन होगा।
- शाम 4 बजे से नई बस्ती बारह बीघा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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सुबह 10 बजे से डीएम की अध्यक्षता में अलीगंज और अन्य तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा।
बैठक
सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयताबादी की मासिक बैठक होगी।
शोभायात्रा
दोपहर 12 बजे से मारहरा में जन्माष्टमी पर भव्य शोभायात्रा का निकाली जाएगी।
सत्संग
दोपहर 12 बजे मानव कल्याण आश्रम की ओर से कस्बा जैथरा के गांव तोड़ा में सत्संग का आयोजन होगा।
- शाम 4 बजे से नई बस्ती बारह बीघा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।