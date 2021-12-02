Etah News: एटा कार्यक्रम सूचनाएं

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सुबह 10 बजे से डीएम की अध्यक्षता में अलीगंज और अन्य तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा।



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बैठक



सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयताबादी की मासिक बैठक होगी।







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शोभायात्रा







दोपहर 12 बजे से मारहरा में जन्माष्टमी पर भव्य शोभायात्रा का निकाली जाएगी।



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सत्संग



दोपहर 12 बजे मानव कल्याण आश्रम की ओर से कस्बा जैथरा के गांव तोड़ा में सत्संग का आयोजन होगा।







- शाम 4 बजे से नई बस्ती बारह बीघा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।



समाधान दिवस