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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   E-rickshaw driver arrested along with accomplice for robbing a passenger.

Etah News: यात्री से लूट करने वाला ई-रिक्शा चालक साथी सहित किया गिरफ्तार

Sat, 05 Sep 2026 12:21 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:21 AM IST
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E-rickshaw driver arrested along with accomplice for robbing a passenger.
जलेसर। सकरौली मार्ग पर यात्री से चाकू के बल पर यात्री से छह हजार रुपये लूटने वाले ई-रिक्शा चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। ई-रिक्शा चालक ने अपने साथी के साथ बुधवार को एक यात्री से चाकू के बल पर छह हजार रुपये लूट लिए थे।
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हाथरस जिले के हसायन थाना क्षेत्र के गांव महेवा निवासी अभयपाल सिंह ने बुधवार को सकरौली थाना क्षेत्र के गांव गोथुआ जाने के लिए निधौलीकलां चौराहे से एक ई-रिक्शा 300 रुपये में बुक किया था। ई-रिक्शा में सवार होने के बाद अभयपाल ने बाजार से खरीदारी की। खरीदारी के बाद वह रिश्तेदारी में जाने के लिए रवाना हुए। कस्बे से निकलने पर पंक्चर का बहाना कर आगरा चौराहे पर रोक लिया।
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यहां ठहरने के बाद उसने अपने साथी से फोन पर संपर्क कर उसे बुला लिया। इसके बाद दोनों अभयपाल को लेकर चल दिए। कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों ने चाकू के बल पर अभयपाल से छह हजार रुपये लूट लिए। घटना की जानकारी पर हरकत में आई पुलिस ने ई-रिक्शा चालक की तलाश शुरू कर दी।
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पुलिस ने शुक्रवार को घटना का खुलासा करते हुए चालक जीतू निवासी मोहल्ला माधवनगर और उसके साथी आसिफ निवासी मोहल्ला महावीरगंज को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने लूट के 5250 रुपये और चाकू बरामद किया है। संवाद
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