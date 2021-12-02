Etah News: भक्ति में डूबा शहर धूमधाम से निकली शोभायात्रा

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एटा। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर शुक्रवार को शहर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। योगिराज श्रीकृष्ण भगवान जन्मोत्सव यादव मेला कमेटी की ओर से भगवान श्रीकृष्ण की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। रंग-बिरंगी सजावट से सजी झांकियों और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं को दर्शाते दृश्यों ने लोगों का मन मोह लिया। शोभायात्रा में शामिल करीब सैकड़ों झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। मार्ग में जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया।शोभायात्रा से पहले शृंगार नगर स्थित बगीची में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सुबह विधि-विधान से हवन कराया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना कर क्षेत्र और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। हवन और पूजन के बाद शोभायात्रा की शुरुआत की गई। जैसे ही शोभायात्रा आगे बढ़ी, भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। अलग-अलग रूपों में सजी झांकियां शामिल की गईं। इनमें भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, राधा-कृष्ण की भक्ति और धार्मिक प्रसंगों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। युवाओं और बच्चों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। जगह-जगह लोगों ने शोभायात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया।लोगों में भगवान श्रीकृष्ण की झांकियों को मोबाइल फोन में कैद करने की भी होड़ रही। बच्चों ने विशेष रूप से सजी झांकियों और कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। शोभायात्रा में यादव मेला कमेटी के अध्यक्ष विक्रांत यादव, प्रमुख महासचिव जबर सिंह यादव, कोषाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह यादव के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। एमएलसी आशीष यादव आशू, सुनील यादव सभासद, पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी, मेधाव्रत शास्त्री, देवेंद्र यादव बंटी, रिचा यादव, अशोक यादव, अखिल संघर्षी समेत बड़ी संख्या में लोग शोभायात्रा में रहे।