Etah News: राजकीय सम्मान के साथ दरोगा पंकज को अंतिम विदाई

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एटा। मथुरा में तैनात एटा के दरोगा पंकज कुमार का शुक्रवार सुबह पैतृक गांव भोजपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुबह करीब 10 बजे पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। इस दौरान गांव में माहौल गमगीन रहा। परिवार के सदस्यों के साथ ग्रामीण और पुलिसकर्मी भी शोक में डूबे नजर आए।पंकज कुमार का शव बृहस्पतिवार दोपहर मथुरा में गोकुल बैराज के पास यमुना नदी किनारे मिला था। वह पुलिस की वर्दी में थे और उनके पास ही सर्विस पिस्टल पड़ी मिली थी। पंकज मूल रूप से पिलुआ थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव के रहने वाले थे। वह मथुरा के दामोदरपुरा स्थित दाऊजीधाम कॉलोनी में पत्नी और परिवार के साथ रह रहे थे। पत्नी दीप्ति भी पुलिस विभाग में सिपाही हैं और मथुरा सदर थाने में तैनात हैं। दंपती की तीन वर्षीय बेटी जीवा है।पंकज के पिता राजवीर सिंह अमीन पद से सेवानिवृत्त हैं। वह तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार सुबह परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उनकी मां के घर से चले जाने की बात सामने आई। पत्नी उनकी तलाश कर रही थीं। इसी बीच पंकज के यमुना किनारे पहुंचने की जानकारी सामने आई। उनका शव गांव पहुंचने पर चीखपुकार मच गई। शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पंकज की मौत से परिवार, गांव और पुलिस विभाग में शोक है। पुलिस आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।