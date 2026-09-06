Etah News: मेडिकल कॉलेज में 2 साल की बालिका मिली मलेरिया पीड़ित

विज्ञापन



मेडिकल कॉलेज के पांचवें तल पर स्थित बच्चा वार्ड में शनिवार को नाजिया (2) निवासी चपरई मलेरिया पीड़ित मिली। परिजन ने बताया कि उसे तीन दिन से बुखार आ रहा था। निजी क्लीनिक पर दवा दिलाने के बाद भी आराम नहीं मिला। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में दवा लेने के लिए पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उसे बच्चा वार्ड में भर्ती करा दिया। उसकी मलेरिया की जांच कराई, जिसमें मलेरिया की पुष्टि हुई। चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू कर दिया है। वहीं बच्चा वार्ड में करीब 30 बच्चों को भर्ती कर उपचार दिया जा रहा था।

एटा। मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में शनिवार को दो वर्षीय बालिका मलेरिया पीड़ित मिली।