Etah News: गांव चाठी में पांच वर्ष में भी पूरा नहीं हो सका पानी की टंकी का निर्माण

विज्ञापन





ग्रामीणों का आरोप है कि पानी की टंकी के चारों ओर बांस-बल्ली लगी हैं। टंकी के पास पाइपलाइन पाइप जंग खा रही है। गांव में घरों तक पानी पहुंचाने के लिए बिछाई गई पाइप लाइन जगह-जगह से टूट गई है। शिकायत के बाद भी जल निगम ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है। पाइप लाइन बिछाने को उखाड़ी गई गलियों की मरम्मत नहीं कराई गई है, जिससे गलियों में कीचड़ हो रहा है। गांव के लोगों ने पानी की टंकी के निर्माण को पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन से मांग की है।

विज्ञापन

मिरहची। जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र के गांव चाठी में निर्माणाधीन पानी की टंकी का पांच वर्ष में भी निर्माण नहीं हो सका है। ऐसे में लोगों का नल से जल का सपना अधूरा है।