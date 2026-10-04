Etah News: गांव में घुसा मगरमच्छ, जानवर बन गए लोग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

घटना रात करीब 10 बजे की है। बताया जा रहा है कि बेजुबान को मारने के बाद ग्रामीण उसके शव को गांव के बाहर सड़क किनारे जामुन के पेड़ के नीचे छोड़कर भाग गए थे। वायरल वीडियो जब वन विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा तो हरकत में आई टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ के शव को कब्जे में ले लिया।तीन डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टमवन विभाग के रेंजर केके जैन ने बताया कि तीन पशु चिकित्सकों के पैनल से मगरमच्छ का पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने बताया कि किसी भी वन्यजीव को इस तरह मारना गंभीर अपराध है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मगरमच्छ को मारने वाले आरोपियों की पहचान की जा रही है।-इनसेटबाघ के बराबर है मगरमच्छ को सुरक्षाभारत में मगरमच्छ को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-1 के तहत रखा गया है। कानूनी तौर पर इसे बाघ, शेर और हाथी के बराबर ही सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। मगरमच्छ का शिकार करना, मारना या उसे नुकसान पहुंचाना एक गंभीर गैर जमानती अपराध है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर तीन से सात साल तक की जेल और कम से कम 25 हजार रुपये जुर्माने का कड़ा प्रावधान है।वर्जननगला गलू में शनिवार रात ग्रामीणों ने एक मगरमच्छ को मार डाला है। वन्यजीव की हत्या एक गंभीर अपराध है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।- विपिन वर्मा, डीएफओ