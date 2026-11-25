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यह घटना खरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रानी सागर में हुई। मिली जानकारी के अनुसार, बीती रात 9 बजे के आसपास गांव के सरपंच घर के सामने यह विवाद शुरू हुआ। धरम गिरी और उनके पुत्र राजकुमार गिरी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। यह विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि उसने हिंसक रूप ले लिया। विवाद बढ़ने पर राजकुमार गिरी ने धारदार टांगी से अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार किए। इन घातक वारों से धरम गिरी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को अस्पताल भेजते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है।पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतक धरम गिरी के शव को कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजकुमार गिरी को हिरासत में ले लिया। आरोपी से अब हत्या के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।फिलहाल इस जघन्य हत्या के पीछे की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच प्रक्रिया जारी है। आरोपी राजकुमार गिरी से पूछताछ पूरी होने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकता है। पुलिस पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को उजागर करने का प्रयास कर रही है।