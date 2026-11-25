हादसे में बस सवार एक अधेड़ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, एक अन्य व्यक्ति का पैर टूट गया, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो का पंजीकरण नंबर यूपी 70 एफआर 3659 और बस का नंबर यूपी 70 ईटी 7490 बताया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही एसीपी हंडिया शेषधर पांडेय और इंस्पेक्टर ओमप्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पीआरवी 112 की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। घायलों की स्थिति को देखते हुए कई एंबुलेंस बुलाई गईं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सैदाबाद भेजा गया। हादसे के बाद काफी देर तक घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।