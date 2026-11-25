बसंत विहार क्षेत्र में घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार, घर में अकेली रहने वाली महिला के यहां पहले काम कर चुके नौकर ने तीन से चार अन्य लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि घर से कीमती गहने चोरी किए गए।

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बताया जा रहा है कि महिला ने कुछ समय पहले पुराने नौकर को काम से हटा दिया था। इसके बाद उसने घर के कामकाज के लिए दो नए नौकर रखे थे। पुराने नौकर को महिला के घर और वहां की परिस्थितियों की जानकारी थी। विज्ञापन



इसी का फायदा उठाकर उसने अपने साथियों के साथ वारदात की योजना बनाई।प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आरोपी और उसके साथ आए लोगों ने घर में प्रवेश कर चोरी की। वारदात के दौरान स्प्रे का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है। इसी का फायदा उठाकर उसने अपने साथियों के साथ वारदात की योजना बनाई।प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आरोपी और उसके साथ आए लोगों ने घर में प्रवेश कर चोरी की। वारदात के दौरान स्प्रे का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है।

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