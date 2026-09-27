फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Chaman won a bronze medal in bodybuilding.

Etah News: बॉडी-बिल्डिंग में चमन ने जीता कांस्य पदक

Sun, 27 Sep 2026 11:29 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Chaman won a bronze medal in bodybuilding.
लखनऊ के ग्लोबल फिटनेस एक्सपो में प्रतिभाग करते चमन गुप्ता व अन्य। स्रोत स्वयं
एटा। जैथरा के युवा बॉडी-बिल्डर चमन गुप्ता ने लखनऊ में आयोजित ग्लोबल फिटनेस एक्सपो में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। उनकी उपलब्धि से जिले के खेल प्रेमियों में खुशी है। लोगों ने चमन को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विज्ञापन

लखनऊ के द रीजेंट होटल में 25 से 27 सितंबर तक आयोजित तीन दिवसीय ग्लोबल फिटनेस एक्सपो में देशभर से बॉडी-बिल्डिंग और फिटनेस क्षेत्र से जुड़े खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। 26 सितंबर को हुई फेम इंडिया 5.0 बॉडी-बिल्डिंग चैंपियनशिप में चमन गुप्ता ने 75 किलोग्राम वर्ग की क्लासिक फिजिक कैटेगरी में प्रतिभाग किया। कड़े मुकाबले के बाद उन्होंने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता। चमन इससे पहले भी बॉडी-बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। लखनऊ के गांधी भवन में आयोजित बॉडी-बिल्डिंग प्रतियोगिता में उन्होंने 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। चमन ने बताया कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और बेहतर खानपान उनकी तैयारी का अहम हिस्सा है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed