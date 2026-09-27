Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 27 Sep 2026 11:36 PM IST
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दिव्यांग बोर्ड
- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय में दिव्यांगजन बोर्ड का आयोजन किया जाएगा।
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वैराग्य दिवस
दोपहर 12 बजे से घंटाघर स्थित तीर्थंकर महावीर चौक पर आचार्य नयनसागर महाराज का 40वां वैराग्य दिवस मनाया जाएगा
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय में दिव्यांगजन बोर्ड का आयोजन किया जाएगा।
वैराग्य दिवस
दोपहर 12 बजे से घंटाघर स्थित तीर्थंकर महावीर चौक पर आचार्य नयनसागर महाराज का 40वां वैराग्य दिवस मनाया जाएगा
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।