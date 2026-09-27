Etah News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय में दिव्यांगजन बोर्ड का आयोजन किया जाएगा।

--



वैराग्य दिवस

दोपहर 12 बजे से घंटाघर स्थित तीर्थंकर महावीर चौक पर आचार्य नयनसागर महाराज का 40वां वैराग्य दिवस मनाया जाएगा

-- -

सत्संग



शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

दिव्यांग बोर्ड