Etah News: एटा आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:35 PM IST
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दिव्यांग बोर्डः
- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय में दिव्यांगजन बोर्ड का आयोजन किया जाएगा।
हड़ताल
- सुबह 10 बजे से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के बाहर बैंककर्मी पांच दिवसीय बैंकिंग कार्यप्रणाली मांग पर हड़तला करेंगे।
वैराग्य दिवस
दोपहर 12 बजे से घंटाघर स्थित तीर्थंकर महावीर चौक पर आचार्य नयनसागर महाराज का 40वां वैराग्य दिवस मनाया जाएगा
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
काम की बात
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली की अध्यक्षता में द्वितीय अंतर्विभागीय बैठक मंगलवार को अपराह्न 03 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी।