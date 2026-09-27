Etah News: नहाते समय वृद्ध को आया साइलेंट अटैक, गई जान

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मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में शनिवार की शाम करीब 6ः40 बजे रामदास (65) निवासी चुरेथा को परिजन लेकर आए। यहां भाई विकास ने बताया कि शाम के वक्त उन्हें अचानक से गर्मी महसूस हुई। इसके बाद वह नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। इसी दौरान उन्हें साइलेंट अटैक आ गया और बाथरूम में ही गिर गए। इसके बाद तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने साइलेंट अटैक से मृत घोषित कर दिया।वहीं शहर के सावरकर नगर निवासी ऊषा रानी गुप्ता (85) को परिजन रविवार की सुबह 11 बजे लेकर इमरजेंसी पहुंचे। यहां बेटा पंकज गुप्ता ने बताया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद इमरजेंसी लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।