Etah News: शोरूम से नकदी समेत साढ़े तीन लाख का सामान चोरी

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क्षेत्र के गांव नगला मोच निवासी रघुवीर सिंह फौजी का मैनपुरी रोड पर फौजी फर्नीचर हाउस के नाम से शोरूम है। इस पर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। रघुवीर सिंह सोमवार की सुबह शोरूम पर पहुंचे तो गेट टूटा देख उनके होश उड़ गए। विज्ञापन

हड़बड़ाहट में अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा देख वह बेचैन हो उठे। जानकारी पर पुलिस, व्यापारी और उनके गांव के लोग मौके पर पहुंच गए।



थाना प्रभारी रूपेश वर्मा और क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह ने चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वैड को बुलाया। गहनता से की गई जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों ने सरिया से शटर को खोला है। शोरूम संचालक के अनुसार चोर साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक का सामान और एक लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए हैं। क्षेत्र के गांव नगला मोच निवासी रघुवीर सिंह फौजी का मैनपुरी रोड पर फौजी फर्नीचर हाउस के नाम से शोरूम है। इस पर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। रघुवीर सिंह सोमवार की सुबह शोरूम पर पहुंचे तो गेट टूटा देख उनके होश उड़ गए।हड़बड़ाहट में अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा देख वह बेचैन हो उठे। जानकारी पर पुलिस, व्यापारी और उनके गांव के लोग मौके पर पहुंच गए।थाना प्रभारी रूपेश वर्मा और क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह ने चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वैड को बुलाया। गहनता से की गई जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों ने सरिया से शटर को खोला है। शोरूम संचालक के अनुसार चोर साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक का सामान और एक लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए हैं।

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अलीगंज। कस्बे में मैनपुरी रोड स्थित फौजी फर्नीचर हाउस से चोर एक लाख रुपये की नकदी सहित साढ़े तीन लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गए। सरिया से शटर तोड़कर घुसे चोर शोरूम से 10 एलईडी, 15 इंडक्शन, 10 सीलिंग फैन, दो सिलाई मशीन और दो जूसर-ग्राइंडर समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरी की इस घटना से व्यापारियों और पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।