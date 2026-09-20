Etah News: पांच माह तक जेठ ने डराकर किया दुष्कर्म, पति-सास ने कराया गर्भपात

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पीड़िता ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करते थे। आरोप है कि इसी दौरान जेठ ने उसे डरा-धमकाकर करीब पांच माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति और सास ने उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात करा दिया। जेठ पर अश्लील टिप्पणियां करने और आपत्तिजनक तरीके से छूने का भी आरोप लगाया है।विरोध करने पर जेठ ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके अलावा जान से मारने की नीयत से गले में रस्सी का फंदा डालकर जान लेने का प्रयास करने का भी आरोप है। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि पांच आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।