Etah News: भटिंडा में मारे गए सेल्समैन का शव गांव पहुंचा, बिलख उठे परिजन

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परिजन के अनुसार सौदान सिंह अविवाहित थे। वह खेतीबाड़ी के साथ ही पंजाब के भटिंडा जिले के गांव बीबीवाला में रहकर शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करते थे। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे अज्ञात हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। हमलावर उन्हें घसीटकर ठेके के अंदर ले गए और तीन गोलियां चलाईं इनमें से दो गोलियां सीने में लगने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ठेके के गल्ले से नकदी भी गायब मिली।बुधवार को उनका शव गांव पहुंचते ही घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। शव देखते ही परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। भाई और अन्य रिश्तेदार शव से लिपटकर बिलखने लगे।जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस लूट के इरादे से हत्या किए जाने की आशंका को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अज्ञात हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। यहां शव पहुंचने पर शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। -नितीश गर्ग, सीओ सकीट