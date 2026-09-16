Etah News: वन विभाग की टीम पर बुलडोजर चढ़ाने की कोशिश

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वन दारोगा पिंकी के अनुसार मंगलवार की शाम करीब सात बजे सूचना मिली कि शीतलपुर में आरक्षित वन भूमि में बुलडोजर द्वारा मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा है। इस पर वह हमराह विकास कुमार वन दरोगा को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंची। वहां बुलडोजर से मिट्टी खनन कर ट्रैक्टरों में लोड की जा रही थी। वर्ष 2026 में योजना के तहत तहत किए गए पौधरोपण को भी क्षति पहुंचाई जा रही थी। मौके पर लगभग 15 से 18 ट्रैक्टरों में मिट्टी लदी हुई थी। टीम को देखकर ट्रैक्टर लेकर सभी भाग निकले। दूसरे चालक ने टीम पर बुलडोजर चढ़ाने की कोशिश की।बुलडोजर स्वामी बौबी को मौके से पकडा गया जो ट्रैक्टर लेकर भागे हैं उनमें प्रदीप, रवीकान्त, प्रमोद, देवेंद्र, रूप किशोर, रामू, निवासीगण शीतलपुर एवं ज्ञानी निवासी गांव मानपुर एटा हैं। बुलडोजर को मौके से पकड़ लिया गया। इसे कोतवाली देहात पुलिस के सहयोग से वन विभाग प्रभागीय कार्यालय परिसर लाया गया। बौबी व अन्य लोगों ने आरक्षित वन भूमि से मिट्टी का खनन कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है। इन सभी पर पहले भी खनन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी हैं।तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। - डॉ. इलामारन जि., एसएसपी